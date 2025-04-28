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Президент WBO заявил, когда Паркер будет сражаться за титул их организации

Бокс
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Все, как и обещали

Президент WBO заявил, когда Паркер будет сражаться за титул их организации

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBO Густаво Оливери рассказал, как организация боя Усик-Дюбуа повлияет на обязательного претендента на титул их организации Джозефа Паркера.

"Тщательно рассмотрев все аргументы, приведенные всеми привлеченными сторонами по обязательной защите, WBO заняла позицию, которая лучше всего служит интересам бокса, и, самое главное, самих бойцов. Поэтому объединительное сражение состоится, перевесив обязательную защиту. Благодаря этому супертяжелый вес снова коронует абсолютного чемпиона, подняв бокс и самих спортсменов до самых высоких стандартов.

Проясним статус Джозефа Паркера как обязательного претендента. Он сохранился и Паркер будет следующим в системе ротации после унификации" – написал Оливери на своей странице в Твиттер.

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