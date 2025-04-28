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Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео

Бокс
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Нарывается на неприятности

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) толкнул своего будущего соперника, обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Произошло это во время битвы взглядов на главной арене их предстоящей битвы – стадионе Wembley в Лондоне (Великобритания). Усик на провокацию оппонента ответил с юмором.

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