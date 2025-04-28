Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео
Нарывается на неприятности
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) толкнул своего будущего соперника, обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Произошло это во время битвы взглядов на главной арене их предстоящей битвы – стадионе Wembley в Лондоне (Великобритания). Усик на провокацию оппонента ответил с юмором.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- Камбэк Динамо в игре с Шахтером, чемпионство Ливерпуля, голы Яремчука, Зубкова и Сикана. Главные новости за 27 апреля
- Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться
- Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000