Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) толкнул своего будущего соперника, обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Произошло это во время битвы взглядов на главной арене их предстоящей битвы – стадионе Wembley в Лондоне (Великобритания). Усик на провокацию оппонента ответил с юмором.

Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира