Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной
Ядерный идиот
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) вспомнил свое первое поражение в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО), который состоялся в августе 2023 года. Его слова цитирует BoxNation:
– Когда ты оглядываешься на первый бой с Усиком, ты стал лучше в десять раз с тех пор. Но веришь ли ты в глубине души, что победил его в прошлый раз?
– 100%, когда он упал. Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я не собираюсь оставить камень на камне. Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-нибудь подобного. Я хочу прибить его к конвасу и сделать все как следует в этот раз.
Популярное сейчас
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака
- Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ