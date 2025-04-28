Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) вспомнил свое первое поражение в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО), который состоялся в августе 2023 года. Его слова цитирует BoxNation:

– Когда ты оглядываешься на первый бой с Усиком, ты стал лучше в десять раз с тех пор. Но веришь ли ты в глубине души, что победил его в прошлый раз?

– 100%, когда он упал. Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я не собираюсь оставить камень на камне. Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-нибудь подобного. Я хочу прибить его к конвасу и сделать все как следует в этот раз.