  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной

Бокс
Обновлено

Ядерный идиот

Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) вспомнил свое первое поражение в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО), который состоялся в августе 2023 года. Его слова цитирует BoxNation:

– Когда ты оглядываешься на первый бой с Усиком, ты стал лучше в десять раз с тех пор. Но веришь ли ты в глубине души, что победил его в прошлый раз?

– 100%, когда он упал. Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я не собираюсь оставить камень на камне. Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-нибудь подобного. Я хочу прибить его к конвасу и сделать все как следует в этот раз.

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео

По теме
yellow-arrow
Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео
yellow-arrow
Президент WBO заявил, когда Паркер будет сражаться за титул их организации
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости