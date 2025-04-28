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Тренер Дюбуа надеется на поддержку британских болельщиков на Wembley

Бокс
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Ну вот на них и вся надежда

Тренер Дюбуа надеется на поддержку британских болельщиков на Wembley

Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер британского супертяжа, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Киран Фаррел рассказал о своих ожиданиях от поединка против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Усик – я сейчас не критикую – особый боец, и в любом случае он навсегда войдет в историю. Но это наше время. Время – это все. Усику 37, Даниэлю 27. Даниэль в лучшей форме своей жизни.

Мы снова вернемся на "Уэмбли", что мне нравится. В прошлый раз, когда мы сражались с Усиком, это было в Польше, там было 40 тысяч украинцев, на этот раз это будет 90-100 тысяч британцев – все будут болеть и пить, и это будет хорошо. Мы не можем дождаться" – сказал Фаррел.

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