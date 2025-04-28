  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик рассказал, как относится к территориальным уступкам в обмен на мир

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик рассказал, как относится к территориальным уступкам в обмен на мир

Бокс
Обновлено

Четкая позиция

Усик рассказал, как относится к территориальным уступкам в обмен на мир

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, как относится к территориальным уступкам нашего государства в обмен на мир. Его слова цитирует talkSport:

– Есть предположение, что конец войны может приблизиться, если Украина отдаст землю россиянам. Можете себе представить, что это произойдет?

– Я не политик и не хочу им быть. Но в мире очень много таких спорных ситуаций. Тогда давайте пусть все, у кого есть спорные ситуации, уносят какие-то земли. Тогда в мире будет хаос. Если у нас есть правила, установленные международными конвенциями, их нельзя нарушать. Нельзя просто взять и забрать чужой кусок земли, – сказал Усик.

Тренер Дюбуа надеется на поддержку британских болельщиков на Wembley

По теме
yellow-arrow
Тренер Дюбуа надеется на поддержку британских болельщиков на Wembley
yellow-arrow
Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной
yellow-arrow
Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов на Уэмбли. Видео
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости