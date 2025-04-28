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Усик рассказал, как относится к территориальным уступкам в обмен на мир
Четкая позиция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, как относится к территориальным уступкам нашего государства в обмен на мир. Его слова цитирует talkSport:
– Есть предположение, что конец войны может приблизиться, если Украина отдаст землю россиянам. Можете себе представить, что это произойдет?
– Я не политик и не хочу им быть. Но в мире очень много таких спорных ситуаций. Тогда давайте пусть все, у кого есть спорные ситуации, уносят какие-то земли. Тогда в мире будет хаос. Если у нас есть правила, установленные международными конвенциями, их нельзя нарушать. Нельзя просто взять и забрать чужой кусок земли, – сказал Усик.
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