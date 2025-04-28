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Промоутер Дюбуа: Привезти чемпиона уровня Александра на Уэмбли — привилегия
Промоутер рад, что бой удалось организовать
Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем реванше британца с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
"В восторге от того, что могу дать Даниэлю историческое событие на стадионе "Уэмбли". Для меня честь продвигать спортивное событие такого масштаба. Привезти чемпиона уровня Александра — привилегия. Хотел бы поблагодарить команду Александра за их работу по организации этого поединка", — сказал Уоррен на пресс-конференции.
Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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