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Дюбуа: За последнее время я почувствовал очень много боли, это накопило во мне немало гнева
Британец высказался о предстоящем поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, что настроен отобрать титулы в украинского боксера Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше и стать абсолютным чемпионом мира.
"Можно многое сейчас сказать, но я просто знаю, что я готов. За последнее время я почувствовал очень много боли, это накопило во мне немало гнева.
Единственное чего я сейчас хочу – это отобрать все пояса у Усика и сделать это в Лондоне. Это будет фантастика – стать абсолютным чемпионом мира на Уэмбли", – сказал Дюбуа.
Напомним, что Усик лишился пояс по версии IBF после победы в бою с Фьюри.
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