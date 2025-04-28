Дюбуа: За последнее время я почувствовал очень много боли, это накопило во мне немало гнева

Британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, что настроен отобрать титулы в украинского боксера Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше и стать абсолютным чемпионом мира.

"Можно многое сейчас сказать, но я просто знаю, что я готов. За последнее время я почувствовал очень много боли, это накопило во мне немало гнева.

Единственное чего я сейчас хочу – это отобрать все пояса у Усика и сделать это в Лондоне. Это будет фантастика – стать абсолютным чемпионом мира на Уэмбли", – сказал Дюбуа.

Напомним, что Усик лишился пояс по версии IBF после победы в бою с Фьюри.