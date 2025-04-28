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Усик назвал самого сложного британского соперника

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И это не Дюбуа

Усик назвал самого сложного британского соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал свой самый сложный бой против боксеров из Великобритании.

– Из всех британских супертяжеловесов, с которыми вы дрались – Фьюри, Джошуа, Дюбуа – какое место среди них занимает Дюбуа?

– Во-первых, я благодарен Великой Британии и всем моим британским оппонентам. Также был еще Джо Джойс. Вы помните, это был британский лев против украинского атамана.

Первый, это Джо Джойс. Спасибо, дружище. Второй – Дерек Чисора. Для меня это был хороший тест, потому что это только мой первый бой в супертяжелом весе. Я выиграл. Дерек, брат, большое тебе спасибо. Потом Эй Джей. Два боя, понимаешь? Эй Джей, брат, огромное тебе спасибо, потому что после этого моя карьера пошла вверх. Спасибо, брат.

Потом был Даниэль Дюбуа. Потом был Тайсон Фьюри, дважды. Эй, мой жадный пузо, брат, огромное тебе спасибо, тоже. Ты молодец.

Теперь мы организуем реванш, второй бой с Даниэлем Дюбуа. Я думаю, что это здорово.

– Но из всех этих боев, Александр, какой был самым тяжелым?

– Я думаю, что это был Дерек и первый бой против Тайсона Фьюри, – заявил Усик.

Напомним, что свой следующий бой Александр проведет 19 июля на "Уэмбли" против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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