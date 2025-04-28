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Усик в списке. Девин Хэйни назвал пятерку лучших боксеров
Не забыл и о себе
Фото: Твиттер
Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе непобеждённый американец Девин Хейни назвал в интервью порталу DAZN собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.
Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Хейни.
1. Александр Усик (23-0).
2. Наоя Иноуэ (26-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Артур Бетербиев (21-1).
5. Девин Хейни (31-0-1).
Напомним, Хейни проведёт следующий поединок против соотечественника Хосе Рамиреса 3 мая на турнире Ring Magazine.
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