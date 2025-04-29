Усик предложил команде Дюбуа драться на голых кулаках в центре Лондона

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) предложил команде британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) устроить уличную драку после их поединка на стадионе Wembley.

"После боя едем в центр Лондона. Твоя команда – четыре человека. И моя команда – четыре человека. Они могут (бьет кулаком по ладони - прим)" - сказал Усик.

Член команды Дюбуа ответил:

"Бокс – это бокс, но если реально этого хочешь, то я вырву глаза из твоей головы. Я оставлю тебя с выдвинутым языком. Забудь об этом."