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Усик предложил команде Дюбуа драться на голых кулаках в центре Лондона
Это было бы оригинально
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) предложил команде британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) устроить уличную драку после их поединка на стадионе Wembley.
"После боя едем в центр Лондона. Твоя команда – четыре человека. И моя команда – четыре человека. Они могут (бьет кулаком по ладони - прим)" - сказал Усик.
Член команды Дюбуа ответил:
"Бокс – это бокс, но если реально этого хочешь, то я вырву глаза из твоей головы. Я оставлю тебя с выдвинутым языком. Забудь об этом."
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