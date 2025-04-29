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Усик предложил команде Дюбуа драться на голых кулаках в центре Лондона

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Это было бы оригинально

Усик предложил команде Дюбуа драться на голых кулаках в центре Лондона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) предложил команде британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) устроить уличную драку после их поединка на стадионе Wembley.

"После боя едем в центр Лондона. Твоя команда – четыре человека. И моя команда – четыре человека. Они могут (бьет кулаком по ладони - прим)" - сказал Усик.

Член команды Дюбуа ответил:

"Бокс – это бокс, но если реально этого хочешь, то я вырву глаза из твоей головы. Я оставлю тебя с выдвинутым языком. Забудь об этом."

Дюбуа – о поражении от Усика: Это была политика, связанная с войной

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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