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Сегодня состоится пресс-конференция к бою Усик-Дюбуа. Видео онлайн трансляция

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Сегодня состоится пресс-конференция к бою Усик-Дюбуа. Видео онлайн трансляция

Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 апреля в Лондоне (Великобритания) состоится пресс-конференция к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

19 июля на арене Wembley обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) попытается забрать в свою коллекцию последний пояс по версии IBF у местного боксера Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

Сегодня боксеры могут сказать на публику все, что думают об этом бое. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Видео-трансляция пресс-конференции Усик-Дюбуа:

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