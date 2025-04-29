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Дюбуа уверен, что Усик не выдержит его силы

Бокс
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Дурак мыслью богатеет

Дюбуа уверен, что Усик не выдержит его силы

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что уверен в победе в бою против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я буду в десять раз лучше, чем был тогда. Это новая версия, это новый и улучшенный я, которого вы увидите, будет намного, гораздо лучше, чем в поединке против Эй Джея. Я просто буду боевой машиной – именно таким я и являюсь.

Я не могу дождаться, когда все будет завершено должным образом и объявлено – но нет, он не выдержит эту силу.

Я буду свиреп, я просто другой боец ​​теперь. Вы увидите, я правильно отправлю его спать на этот раз, справедливо выйду и заберу пояса, а заодно и отомщу" – сказал Дюбуа.

Сегодня состоится пресс-конференция к бою Усик-Дюбуа. Видео онлайн трансляция

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