Дюбуа рассказал, почему толкнул Усика во время битвы взглядов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, почему решил толкнуть чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) во время битвы взглядов на стадионе Уэмбли. Его слова цитирует ВВС:

"Это новый я. Я больше не боюсь определенных действий, теперь я просто должен сделать то, что нужно. Это бойцовская игра, бокс.

Усик причинил мне много боли и разочарования, но это помогло мне достичь новых высот. Я буду чувствовать себя еще лучше, когда сделаю свое дело, когда нокаутирую его и выиграю. Я отправлю демонов спать и исправлю ошибки" – сказал Дюбуа.