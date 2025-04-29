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Дюбуа рассказал, почему толкнул Усика во время битвы взглядов
Ну что за идиот
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, почему решил толкнуть чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) во время битвы взглядов на стадионе Уэмбли. Его слова цитирует ВВС:
"Это новый я. Я больше не боюсь определенных действий, теперь я просто должен сделать то, что нужно. Это бойцовская игра, бокс.
Усик причинил мне много боли и разочарования, но это помогло мне достичь новых высот. Я буду чувствовать себя еще лучше, когда сделаю свое дело, когда нокаутирую его и выиграю. Я отправлю демонов спать и исправлю ошибки" – сказал Дюбуа.
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