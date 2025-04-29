Усик пришел на студию к известному британскому журналисту. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен в Лондоне посетил студию известного журналиста Пирса Моргана. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Было приятно поучаствовать в этом интервью. Спасибо, Пирс"