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Усик пришел на студию к известному британскому журналисту. Фото
Легенды своего дела
Полісся
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен в Лондоне посетил студию известного журналиста Пирса Моргана. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Было приятно поучаствовать в этом интервью. Спасибо, Пирс"
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