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Усик пришел на студию к известному британскому журналисту. Фото

Бокс
Обновлено

Легенды своего дела

Усик пришел на студию к известному британскому журналисту. Фото

Полісся

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен в Лондоне посетил студию известного журналиста Пирса Моргана. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Было приятно поучаствовать в этом интервью. Спасибо, Пирс"

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