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Гвоздик рассказал, что думает о бое Усик-Дюбуа
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Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями от боя Усик-Дюбуа. Его слова цитирует XSport:
– Дюбуа в предыдущем поединке уверенно нокаутировал Энтони Джошуа. Может ли это означать, что он стал гораздо лучше?
– Единственное, что это может означать на 100% – что он хорошо попал. Дюбуа – сильный и очень опасный прогрессирующий боксер, но, по моему мнению, с Александром он снова будет выглядеть как школьник. Даже хуже, чем в первом бою.
– Уже во время первой встречи Дюбуа толкнул Усика и стал рассказывать о ситуации с ударом ниже пояса. Что это значит?
– Мне показалось, что когда он толкал Усика, он рассчитал силы так, чтобы сильно не разозлить Александра. Поэтому здесь я не вижу ничего кроме попытки привлечь внимание к бою. Посмотрите, как это было у Бареры с Моралесом, Кроуфорда и Бенавидеса. А здесь… Я не поверил.
– Какую опасность может создать британец для Усика в реванше? Какие у него сильные и слабые стороны?
– Опасность – это тяжелый удар, прессинг. Не считая того, он достаточно медленный для Александра, но, естественно, с мастерством Александра он и близко не рядом.
– Какие ваши ожидания от поединка в Лондоне?
– Усик победит досрочно после экватора поединка, – сказал Гвоздик.
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