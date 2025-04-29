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Гвоздик рассказал, что думает о бое Усик-Дюбуа

Бокс
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Гвоздик рассказал, что думает о бое Усик-Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями от боя Усик-Дюбуа. Его слова цитирует XSport:

– Дюбуа в предыдущем поединке уверенно нокаутировал Энтони Джошуа. Может ли это означать, что он стал гораздо лучше?

Единственное, что это может означать на 100% – что он хорошо попал. Дюбуа – сильный и очень опасный прогрессирующий боксер, но, по моему мнению, с Александром он снова будет выглядеть как школьник. Даже хуже, чем в первом бою.

– Уже во время первой встречи Дюбуа толкнул Усика и стал рассказывать о ситуации с ударом ниже пояса. Что это значит?

Мне показалось, что когда он толкал Усика, он рассчитал силы так, чтобы сильно не разозлить Александра. Поэтому здесь я не вижу ничего кроме попытки привлечь внимание к бою. Посмотрите, как это было у Бареры с Моралесом, Кроуфорда и Бенавидеса. А здесь… Я не поверил.

– Какую опасность может создать британец для Усика в реванше? Какие у него сильные и слабые стороны?

Опасность – это тяжелый удар, прессинг. Не считая того, он достаточно медленный для Александра, но, естественно, с мастерством Александра он и близко не рядом.

– Какие ваши ожидания от поединка в Лондоне?

– Усик победит досрочно после экватора поединка, – сказал Гвоздик.

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