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Белью дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Бокс
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Все достаточно однозначно

Белью дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью дал свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Дюбуа. Его слова цитирует Seconds Out:

"Усик – лучший боксер сверхтяжелого веса в мире. Он, пожалуй, лучший сверхтяжеловес нашего времени, и это уже никто не отрицает. Он удивителен в том, что делает.

Дюбуа был великолепен. Я несколько раз списывал его со счетов, но он возвращался, чтобы доказать, что я ошибался. Надо дать ему шанс, и у него есть шанс, но Усик уже заставил его сдаться один раз, и сможет ли он заставить его сделать это снова?

Даниэль сейчас на таком этапе карьеры, когда преодолел все проблемы и чувствует себя самым уверенным за всю свою жизнь, но я думаю, что его нокаутируют между 8-м и 12-м раундами" – сказал Белью.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал, что думает о бое Усик-Дюбуа.

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