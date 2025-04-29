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Усик: Возможно, Дюбуа стал лучше за два года
Александр высказался о предстоящем бое
Фото: Getty Images
Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
"Даниэль – сильный боец. Он победил Миллера, Хрговича, Джошуа. Великолепно. Возможно, Дюбуа стал лучше за два года. Но не лучше меня. Я слишком хорош для него. Знаю, что способен победить", – приводит слова Усика издание talkSPORT.
Даниэлю Дюбуа дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В августе 2023-го впервые сразился за мировые титулы, но уступил Усику нокаутом. В июне 2024 года завоевал временный титул IBF, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.
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