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Дюбуа: Не могу дождаться, когда отправлю Усика спать

Бокс

Британец слишком уверен в своей победе

Дюбуа: Не могу дождаться, когда отправлю Усика спать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа заявил, что с нетерпением ожидает реванша с обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

"Всё, что было в прошлом, уже произошло, но сейчас у меня есть шанс исправить это. Сейчас говорят много всякого бреда, но я не могу дождаться, чтобы отправить его спать. Я сейчас в огне. Это будет кровавая баня. Я положу конец этим спорам", — сказал Дюбуа на пресс-конференции, которая проходила 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, реванш между Дюбуа и Усиком состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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