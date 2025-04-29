Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию накануне реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На пресс-конференцию украинец принес фотографии с первого поединка боксеров и попросил британца их подписать. Тренер Дюбуа сразу отреагировал и обвинил украинца в актерской игре в их прошлой встрече.

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"Как тренер, я уважаю Усика как боксера - его достижения действительно впечатляют. Но мне не нравится видеть, как он опускается до таких методов, демонстрирует фотографии боя. Удар Даниэля был легальным, а то, как Усик среагировал - актерская игра. Он должен был бы получить премию "Оскар", - сказал Чарльз.