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Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал
Ну и конечно же британец поставил автограф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию накануне реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На пресс-конференцию украинец принес фотографии с первого поединка боксеров и попросил британца их подписать. Тренер Дюбуа сразу отреагировал и обвинил украинца в актерской игре в их прошлой встрече.
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"Как тренер, я уважаю Усика как боксера - его достижения действительно впечатляют. Но мне не нравится видеть, как он опускается до таких методов, демонстрирует фотографии боя. Удар Даниэля был легальным, а то, как Усик среагировал - актерская игра. Он должен был бы получить премию "Оскар", - сказал Чарльз.
Photos are exchanged between the two teams ????????#UsykDubois2 | July 19 | Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/eBvDMMieo2— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 29, 2025
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