Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию накануне реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На пресс-конференцию украинец принес фотографии с первого поединка боксеров и попросил британца их подписать. Тренер Дюбуа сразу отреагировал и обвинил украинца в актерской игре в их прошлой встрече.

Photos are exchanged between the two teams ????????#UsykDubois2 | July 19 | Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/eBvDMMieo2