  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал

Бокс
Обновлено

Ну и конечно же британец поставил автограф

Усик принес на пресс-конференцию с Дюбуа фото с их первого боя. Тренер британца отреагировал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию накануне реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На пресс-конференцию украинец принес фотографии с первого поединка боксеров и попросил британца их подписать. Тренер Дюбуа сразу отреагировал и обвинил украинца в актерской игре в их прошлой встрече.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Как тренер, я уважаю Усика как боксера - его достижения действительно впечатляют. Но мне не нравится видеть, как он опускается до таких методов, демонстрирует фотографии боя. Удар Даниэля был легальным, а то, как Усик среагировал - актерская игра. Он должен был бы получить премию "Оскар", - сказал Чарльз.

По теме
yellow-arrow
Усик: Я выиграл первый бой с Дюбуа своей правой рукой - джебом
yellow-arrow
Дюбуа: Не могу дождаться, когда отправлю Усика спать
yellow-arrow
Усик: Возможно, Дюбуа стал лучше за два года
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости