Усик: Я выиграл первый бой с Дюбуа своей правой рукой - джебом

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец ответил на обвинения тренера британца в актерской игре и подчеркнул, что честно одержал победу нокаутом в девятом раунде.

"Я выиграл тот бой своей правой рукой - джебом. Бам! И этого было достаточно".

"Я не думаю об этих людях. Они просто говорят. Бокс - это часть моей жизни. Люди говорили, что я не возьму пояс в супертяжелом весе, что не соберу все пояса в крузервейте. И что? Мне все равно. Это мой путь, только мой. "Бла-бла, бла-бла" - и так много людей", - добавил Усик.

Дюбуа прервал этот диалог и подчеркнул, что первый бой в прошлом.