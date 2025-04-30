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Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, с кем хотел бы провести последний поединок в профессиональной карьере.
– Вы проведете еще два боя и вы повесите перчатки на гвоздь или мы можем ожидать больше поединков от Александра Усика?
– Нет, я думаю, что два боя и хватит. Если я так говорю, это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя.
– Итак, Даниэль Дюбуа следующий. Каким будет ваш последний бой?
– Я не знаю. Теперь. Я сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.
– Кого бы вы предпочли?
– Тайсон Фьюри.
– Мы видели сегодня Тайсон Фьюри выпустил видео, на котором он возвращается с Шугар-Хиллом в тренажерный зал. Вы что-нибудь знаете об этом? Вы знаете, возвращается ли он?
– Я не знаю, не знаю. Привет, друг.
– Еще один человек, который действительно хочет сразиться с тобой, и с которым ты недавно встречался, – это Джозеф Паркер. Он думал, что получит бой с тобой перед этим поединком против Даниэля Дюбуа. Как это было, видеть его? И говорил ли он тебе, что хотел этот бой?
– Это была хорошая встреча. Мы говорили о песне, о семье, о боксе: "Эй, брат, как дела? Как обстоит дело, все нормально? Удачи". И все, – сказал Усик
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