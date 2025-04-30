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Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере

Бокс
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Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, с кем хотел бы провести последний поединок в профессиональной карьере.

– Вы проведете еще два боя и вы повесите перчатки на гвоздь или мы можем ожидать больше поединков от Александра Усика?

– Нет, я думаю, что два боя и хватит. Если я так говорю, это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя.

– Итак, Даниэль Дюбуа следующий. Каким будет ваш последний бой?

– Я не знаю. Теперь. Я сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

– Кого бы вы предпочли?

– Тайсон Фьюри.

– Мы видели сегодня Тайсон Фьюри выпустил видео, на котором он возвращается с Шугар-Хиллом в тренажерный зал. Вы что-нибудь знаете об этом? Вы знаете, возвращается ли он?

– Я не знаю, не знаю. Привет, друг.

– Еще один человек, который действительно хочет сразиться с тобой, и с которым ты недавно встречался, – это Джозеф Паркер. Он думал, что получит бой с тобой перед этим поединком против Даниэля Дюбуа. Как это было, видеть его? И говорил ли он тебе, что хотел этот бой?

– Это была хорошая встреча. Мы говорили о песне, о семье, о боксе: "Эй, брат, как дела? Как обстоит дело, все нормально? Удачи". И все, – сказал Усик

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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