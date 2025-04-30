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Усик встретился с Ибрагимовичем. Уже дан первый комментарий

Бокс
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Встреча двух легенд спорта

Усик встретился с Ибрагимовичем. Уже дан первый комментарий

Instagram Олександра Усика

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик случайно встретился в итальянском аэропорту с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Фото этой встречи украинский боксер опубликовал в своем Instagram.

Усик встретился с Ибрагимовичем. Уже дан первый комментарий - изображение 1

Затем Усик рассказал, о чем говорил с бывшим игроком "Милана", "ПСЖ", "Барселоны" и ряда других топ-клубов.

– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?

– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.

Напомним, 19 июля на Уэмбли состоится бой Александра Усик с британцем Даниэлем Дюбуа.

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Златан Ибрагимович футбол Александр Усик Бокс
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Источник:
Mail Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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