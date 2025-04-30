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Усик встретился с Ибрагимовичем. Уже дан первый комментарий
Встреча двух легенд спорта
Instagram Олександра Усика
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик случайно встретился в итальянском аэропорту с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Фото этой встречи украинский боксер опубликовал в
Затем Усик рассказал, о чем говорил с бывшим игроком "Милана", "ПСЖ", "Барселоны" и ряда других топ-клубов.
– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?
– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.
Напомним, 19 июля на Уэмбли состоится бой Александра Усик с британцем Даниэлем Дюбуа.
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