Усик встретился с Ибрагимовичем. Уже дан первый комментарий

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик случайно встретился в итальянском аэропорту с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Фото этой встречи украинский боксер опубликовал в своем Instagram.

Затем Усик рассказал, о чем говорил с бывшим игроком "Милана", "ПСЖ", "Барселоны" и ряда других топ-клубов.

– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?

– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.