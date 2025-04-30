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Усик обратился к Трампу: Откройте глаза, пожалуйста
Лучше и не скажешь
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить войну.
– Президент Трамп пытается достичь мирного соглашения, но в рамках этого соглашения сейчас считается, что Украина должна будет позволить России сохранить значительную часть незаконно захвативших территорий. Как вы к этому относитесь?
– Это глупости. Это полная дурость. Слушайте! У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Украина – это, это – это Украина. Хорошо? Живем так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста
– Что бы вы хотели сделать президент Трамп?
– Пожалуйста, остановите войну в Украине.
– Но не отдавать ли России эти территории?
– Нет. Конечно, нет. Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ, – сказал Усик в студии известного журналиста Пирса Моргана.
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