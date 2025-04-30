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Фьюри снова за свое, хочет побить Усика и вызывает на поединок

Бокс
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Тайсон, наслаждайся пенсией

Фьюри снова за свое, хочет побить Усика и вызывает на поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который недавно заявил об уходе на пенсию, снова хочет вернуться на ринг. Все ради третьего поединка против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Фьюри опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Дважды побил з*сранца, и мир знает правду. Когда угодно и где угодно. Летом. На этот раз в Великобритании на глазах 100 тысяч болельщиков" - сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон и Александр в прошлом году провели два поединка. Первый - в мае, тогда наш соотечественник победил раздельным решением судей. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз все три рефери уверенно отдали победу Усику.

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