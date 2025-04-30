Усик рассказал, хочет ли увидеть бой Джошуа-Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, хочет ли увидеть поединок с участием его бывших соперников Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

– Как фанат британского бокса, я всегда мечтал увидеть бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри на Уэмбли. Верите ли вы, как болельщики, что мы увидим это однажды?

– Верю ли я в этот поединок, что он может произойти? Я верю в Иисуса, но, возможно, ночью я помолюсь Иисусу и скажу: "Господи, помоги, пожалуйста, этим двум ребятам организовать этот поединок". Может быть. Это будет большой бой – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.