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Билеты на бой Усик-Дюбуа поступили в свободную продажу

Бокс
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Будет безумный ажиотаж

Билеты на бой Усик-Дюбуа поступили в свободную продажу

Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley состоится историческое событие – поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) будет пытаться добавить в свою коллекцию последний трофей – IBF, которым ныне владеет местный Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО).

Сегодня, 30 апреля, билеты на этот бой поступили в свободную продажу. Об этом наш боксер сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Усик обратился к Трампу: Откройте глаза, пожалуйста

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