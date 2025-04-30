Билеты на бой Усик-Дюбуа поступили в свободную продажу

19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley состоится историческое событие – поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) будет пытаться добавить в свою коллекцию последний трофей – IBF, которым ныне владеет местный Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО).

Сегодня, 30 апреля, билеты на этот бой поступили в свободную продажу. Об этом наш боксер сообщил на своей официальной странице в Instagram.