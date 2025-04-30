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Промоутер Фьюри рассказал о возможности боя против Джошуа

Бокс
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Это уже немного надоело

Промоутер Фьюри рассказал о возможности боя против Джошуа

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, может ли его подопечный вернуться с пенсии и провести бой против Энтони Джошуа. Его слова цитирует talkSport:

"Слушайте, давайте будем честны. Об этом сражении говорили много-много лет. Он просто не состоялся. Кто знает, возможно, он и произойдет, но это будет зависеть от двух бойцов.

Если они решат это сделать, то сделают это. Если они этого не сделают, это будет упущенный момент для британского спорта" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее билеты на бой Усик-Дюбуа поступили в свободную продажу.

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