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Баколе: Все знают, что Усик победит Дюбуа
Шансов у британца не так уж и много
Фото: Getty Images
Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (21-2, 16 КО) высказался о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
- Все знают, что Усик победит. Я ждал, что Александр проведет бой с Паркером, это был бы хороший бой и для Усика тоже. А Дюбуа... Все знают, что Дюбуа проиграет. Он просто использует свой шанс, посмотрим. По моему мнению, Даниэль снова проиграет.
- Сможет ли Дюбуа сделать что-то по-другому?
- Он может попробовать, но не в этот раз. Уже поздно что-то менять. Все знают, что Усик движется в течение 12 раундов. Нужно иметь боксерский мозг, чтобы его остановить. Я ждал, что Цыганский король остановит Усика, но тот его прошел. Кроме Фьюри, только я могу остановить Александра, я знаю, как это сделать, я уже сделал это в спарринге. У меня есть боксерский мозг, не думаю, что он есть у Дюбуа. Усик будет играть с ним, - сказал Баколе.
Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. В реванше боксеры сойдутся 19 июля в Лондоне на "Уэмбли".
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