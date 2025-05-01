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Промоутер Дюбуа пообещал Усику щедрый подарок за победу в реванше

Бокс

Увидим, сдержит ли слово

Промоутер Дюбуа пообещал Усику щедрый подарок за победу в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что готов подарить украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО) новый автомобиль за победу во втором поединке против его подопечного.

"Фрэнк Уоррен сказал мне, что когда я побью Даниэля Дюбуа, он купит мне Bentley. Он говорил, что когда я выиграю Дюбуа, он сделает мне подарок – Bentley. Я потом подумал: "Хорошо, хорошо". Руль справа – не проблема для меня, я приспособлюсь.

Почему я уверен в себе? Из-за моих тренировок. Ибо я больше хочу победить. Моя команда помогает мне, мои дети, моя страна, мой Бог" – сказал Усик.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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