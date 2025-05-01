Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прибыл в США.

Ассоциация американских журналистов, специализирующихся на боксе (BWAA), признала нашего парня лучшим представителем этого вида спорта в 2024 году.

Напомним, что в прошлом году Усик провел два поединка – в мае в битве за абсолютное чемпионство он раздельным решением судей одолел британца Тайсона Фьюри, а в декабре в поединке-реванше уже единогласным решением во второй раз победил "Цыганского короля".

Награду Александру вручил Теофимо Лопес.