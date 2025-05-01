  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото

Бокс
Обновлено

Заслуженное признание

Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прибыл в США.

Ассоциация американских журналистов, специализирующихся на боксе (BWAA), признала нашего парня лучшим представителем этого вида спорта в 2024 году.

Напомним, что в прошлом году Усик провел два поединка – в мае в битве за абсолютное чемпионство он раздельным решением судей одолел британца Тайсона Фьюри, а в декабре в поединке-реванше уже единогласным решением во второй раз победил "Цыганского короля".

Награду Александру вручил Теофимо Лопес.

Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа пообещал Усику щедрый подарок за победу в реванше
yellow-arrow
Баколе: Все знают, что Усик победит Дюбуа
yellow-arrow
Промоутер Фьюри рассказал о возможности боя против Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости