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Усик в США получил награду от Ассоциации американских журналистов. Фото
Заслуженное признание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прибыл в США.
Ассоциация американских журналистов, специализирующихся на боксе (BWAA), признала нашего парня лучшим представителем этого вида спорта в 2024 году.
Напомним, что в прошлом году Усик провел два поединка – в мае в битве за абсолютное чемпионство он раздельным решением судей одолел британца Тайсона Фьюри, а в декабре в поединке-реванше уже единогласным решением во второй раз победил "Цыганского короля".
Награду Александру вручил Теофимо Лопес.
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