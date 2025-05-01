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Усик: Я хочу жить долго, хочу построить в Украине школу бокса

Бокс
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Усик: Я хочу жить долго, хочу построить в Украине школу бокса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своем образе жизни вне спорта.

"Я не завершил карьеру, продолжаю заниматься боксом. Буду тренироваться. Послушайте, знаете ли, профессиональные спортсмены – мы другие люди. 23 года я занимаюсь боксом. Это не футбол, не дзюдо. К примеру, Роналдо был хорошим игроком, а прекратил играть в футбол, стал большим парнем, потому что не тренировался постоянно. Он не был в хорошей форме. Это плохо.

Я хочу жить долго. Я хочу построить в Украине школу бокса. Я забочусь о своем здоровье, чтобы прожить долгую, счастливую жизнь, а не стать недееспособным.

Я не пью, не курю, не хожу по клубам. Когда у меня есть свободное время, я провожу его с семьей, играю в футбол и, может, ломаю что-то в доме, что очень раздражает мою жену" – сказал Александр.

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Источник:
boxingscene.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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