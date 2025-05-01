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Дюбуа: Усик как герой для своего народа

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Дюбуа: Усик как герой для своего народа

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Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, как война повлияла на обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

- Как вы думаете, из-за того, что этот человек переживает вне ринга, его еще труднее победить?

- Он как герой для своего народа, не так ли? Так что это похвально, я хвалю его за это. Но на ринге мне нужно быть королем, забрать пояса и быть мужчиной.

Поэтому чего бы это мне ни стоило, я пойду на него и просто возьму те пояса, которые принадлежат мне. Абсолютный чемпион Даниэль Дюбуа, - сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля.

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Источник:
The Sun Sport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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