Дюбуа: Усик как герой для своего народа

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, как война повлияла на обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

- Как вы думаете, из-за того, что этот человек переживает вне ринга, его еще труднее победить?

- Он как герой для своего народа, не так ли? Так что это похвально, я хвалю его за это. Но на ринге мне нужно быть королем, забрать пояса и быть мужчиной.

Поэтому чего бы это мне ни стоило, я пойду на него и просто возьму те пояса, которые принадлежат мне. Абсолютный чемпион Даниэль Дюбуа, - сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля.