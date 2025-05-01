Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа: Усик как герой для своего народа
Британец восхищается украинским чемпионом
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, как война повлияла на обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).
- Как вы думаете, из-за того, что этот человек переживает вне ринга, его еще труднее победить?
- Он как герой для своего народа, не так ли? Так что это похвально, я хвалю его за это. Но на ринге мне нужно быть королем, забрать пояса и быть мужчиной.
Поэтому чего бы это мне ни стоило, я пойду на него и просто возьму те пояса, которые принадлежат мне. Абсолютный чемпион Даниэль Дюбуа, - сказал Дюбуа.
Напомним, что реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля.
Популярное сейчас
- МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой