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Эдди Хирн: Бокс сейчас на пике, а ММА — бедный родственник
Британский промоутер затронул тему популярности бокса и ММА
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что в данный момент именно бокс является флагманом в индустрии боевых искусств.
"Бокс сейчас на пике. Мы лидируем в индустрии по популярности в социальных сетях и в принципе во всём цифровом пространстве, занимая более высокое положение, чем смешанные единоборства. ММА — бедный родственник, но это не их вина. Возможно, они достигли своего потолка, не так ли? В конечном счёте, всё зависит от качества самого продукта — боёв.
Если бы вы попросили меня сейчас назвать шесть суперзвёзд UFC, я бы не смог этого сделать. Проблема в том, что UFC всегда хочет, чтобы бренд лиги был больше, чем бренд бойца", — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.
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