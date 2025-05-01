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Эдди Хирн: Бокс сейчас на пике, а ММА — бедный родственник

Бокс

Британский промоутер затронул тему популярности бокса и ММА

Эдди Хирн: Бокс сейчас на пике, а ММА — бедный родственник

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что в данный момент именно бокс является флагманом в индустрии боевых искусств.

"Бокс сейчас на пике. Мы лидируем в индустрии по популярности в социальных сетях и в принципе во всём цифровом пространстве, занимая более высокое положение, чем смешанные единоборства. ММА — бедный родственник, но это не их вина. Возможно, они достигли своего потолка, не так ли? В конечном счёте, всё зависит от качества самого продукта — боёв.

Если бы вы попросили меня сейчас назвать шесть суперзвёзд UFC, я бы не смог этого сделать. Проблема в том, что UFC всегда хочет, чтобы бренд лиги был больше, чем бренд бойца", — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.

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Эдди Хирн
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