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Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь

Бокс

Первый нокаут

Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, как в детстве получил "нокаут".

- Вижу седину в твоих волосах.

- Это - сила.

- Ты говоришь "сила", но в боксе можно постареть за одну ночь. Может быть, мы уже видим пенсионера с сединой?

- Это невозможно.

В детстве меня ударил один конь - бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут.

Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" - "Да, Алекс. О, Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь.

Через месяц я вернулся, спрашиваю: "Кто? Этот конь?" Он пробежал, наверное, километров 10.

- Сколько тебе было?

- 12, - сказал Усик.

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Источник:
The Sun Sport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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