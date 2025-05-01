Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, как в детстве получил "нокаут".

- Вижу седину в твоих волосах.

- Это - сила.

- Ты говоришь "сила", но в боксе можно постареть за одну ночь. Может быть, мы уже видим пенсионера с сединой?

- Это невозможно.

В детстве меня ударил один конь - бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут.

Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" - "Да, Алекс. О, Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь.

Через месяц я вернулся, спрашиваю: "Кто? Этот конь?" Он пробежал, наверное, километров 10.

- Сколько тебе было?

- 12, - сказал Усик.