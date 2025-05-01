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Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь
Первый нокаут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, как в детстве получил "нокаут".
- Вижу седину в твоих волосах.
- Это - сила.
- Ты говоришь "сила", но в боксе можно постареть за одну ночь. Может быть, мы уже видим пенсионера с сединой?
- Это невозможно.
В детстве меня ударил один конь - бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут.
Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" - "Да, Алекс. О, Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь.
Через месяц я вернулся, спрашиваю: "Кто? Этот конь?" Он пробежал, наверное, километров 10.
- Сколько тебе было?
- 12, - сказал Усик.
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