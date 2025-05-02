  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика

Бокс
Обновлено

Если это все – то это провал

Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, как планирует победить обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:

– Мы видели, как каждый боксер, с которым Усик встречался, особенно британцы, пытались как-то залезть ему в голову. Будешь ли ты пытаться делать это или просто должен победить его как боксер на ринге?

– Я должен попасть в него, проникнуть сквозь него. Мне нужно попытаться залезть ему в голову. Нокаут меня устроит. Я не собираюсь делать из этого нечто большее. Не могу дождаться боя, – заявил Даниэль.

Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене Wembley.

По теме
yellow-arrow
Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь
yellow-arrow
Эдди Хирн: Бокс сейчас на пике, а ММА — бедный родственник
yellow-arrow
Дюбуа: Усик как герой для своего народа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости