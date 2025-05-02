Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика
Если это все – то это провал
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, как планирует победить обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:
– Мы видели, как каждый боксер, с которым Усик встречался, особенно британцы, пытались как-то залезть ему в голову. Будешь ли ты пытаться делать это или просто должен победить его как боксер на ринге?
– Я должен попасть в него, проникнуть сквозь него. Мне нужно попытаться залезть ему в голову. Нокаут меня устроит. Я не собираюсь делать из этого нечто большее. Не могу дождаться боя, – заявил Даниэль.
Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене Wembley.
Популярное сейчас
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3. Красные дьяволы почти обеими ногами в финале
- Усик рассказал, как относится к территориальным уступкам в обмен на мир
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой