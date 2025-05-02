Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, как планирует победить обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:

– Мы видели, как каждый боксер, с которым Усик встречался, особенно британцы, пытались как-то залезть ему в голову. Будешь ли ты пытаться делать это или просто должен победить его как боксер на ринге?

– Я должен попасть в него, проникнуть сквозь него. Мне нужно попытаться залезть ему в голову. Нокаут меня устроит. Я не собираюсь делать из этого нечто большее. Не могу дождаться боя, – заявил Даниэль.

Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене Wembley.