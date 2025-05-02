  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа хочет драться против Фьюри после победы над Усиком

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа хочет драться против Фьюри после победы над Усиком

Бокс
Обновлено

Да оставьте человека в покое

Дюбуа хочет драться против Фьюри после победы над Усиком

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хочет организовать бой против Тайсона Фьюри после победы в поединке против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14; Его слова цитирует SkySports:

"Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я выиграю Усика, смогу сразиться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму.

Вы можете посмотреть за моими последними тремя боями — я сделал гигантский шаг вперед. После боев с Джарреллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа я совсем другой боксер, другой человек. Вы, ребята, увидите что-нибудь действительно особенное.

Первый британский абсолютный чемпион в хевивейте после Леннокса Льюиса – я не могу дождаться, чтобы это осуществить" – сказал Даниэль.

Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика

По теме
yellow-arrow
Дюбуа рассказал о плане на поединок против Усика
yellow-arrow
Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь
yellow-arrow
Эдди Хирн: Бокс сейчас на пике, а ММА — бедный родственник
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости