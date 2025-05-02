Дюбуа хочет драться против Фьюри после победы над Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хочет организовать бой против Тайсона Фьюри после победы в поединке против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14; Его слова цитирует SkySports:

"Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я выиграю Усика, смогу сразиться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму.

Вы можете посмотреть за моими последними тремя боями — я сделал гигантский шаг вперед. После боев с Джарреллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа я совсем другой боксер, другой человек. Вы, ребята, увидите что-нибудь действительно особенное.

Первый британский абсолютный чемпион в хевивейте после Леннокса Льюиса – я не могу дождаться, чтобы это осуществить" – сказал Даниэль.