Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа хочет драться против Фьюри после победы над Усиком
Да оставьте человека в покое
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хочет организовать бой против Тайсона Фьюри после победы в поединке против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14; Его слова цитирует SkySports:
"Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я выиграю Усика, смогу сразиться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму.
Вы можете посмотреть за моими последними тремя боями — я сделал гигантский шаг вперед. После боев с Джарреллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа я совсем другой боксер, другой человек. Вы, ребята, увидите что-нибудь действительно особенное.
Первый британский абсолютный чемпион в хевивейте после Леннокса Льюиса – я не могу дождаться, чтобы это осуществить" – сказал Даниэль.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ