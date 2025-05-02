Усик – о Дюбуа: Это тяжелый соперник, очень тяжелый

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своем отношении к будущему сопернику, обладателю титула IBF Даниелю Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:

"Это тяжелый соперник, очень тяжелый. Когда я отправляюсь в тренировочный лагерь, я сосредоточен на подготовке и своему сопернику. Я не говорю: "Слушай, я уже выиграл один раз, выиграю и второй раз".

Да, я выиграю второй раз, но для меня это серьезно. Даниэль – серьезный парень, чемпион мира, большой парень. Он победил Энтони Джошуа. Он – серьезный соперник" – сказал Усик.