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Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым ему приходилось сталкиваться
И это не Майк Тайсон
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым ему приходилось сталкиваться в ринге.
"Это Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но этот парень определённо знал, как вложить вес своего тела в удар. Я был удивлён скоростью рук Бриггса. Он был способен очень быстро сокращать дистанцию, за счёт чего наносил мощные удары. Иногда ты не понимаешь, насколько кто-то быстр, пока не встанешь напротив него. К сожалению для него, в поединке со мной нужно было быть всесторонне развитым бойцом. Одной мощи в кулаках недостаточно", — приводит слова Льюиса журнал The Ring.
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