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Промоутер Али-Абдель Азиз ответил на критику UFC со стороны Эдди Хирна
Он назвал Эдди клоуном
Али-Абдель Азиз, менеджер многих чемпионов UFC и бойцов ММА, ответил на критику известного британского промоутера Эдди Хирна, который заявил о том, что в индустрии боёв, смешанные единоборства уступают по популярности боксу.
"Эдди, ты клоун. UFC существует уже больше 30 лет. Ты начал работать в боксе, используя деньги своего папочки. А UFC работало с нуля. Ты говоришь, что не можешь назвать шесть суперзвёзд UFC. У топовых бойцов более 60 млн подписчиков в социальных сетях. Такого количества фолловеров нет ни у кого в боксе. Ты просто завидуешь Дане Уайту", — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.
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