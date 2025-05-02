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Легендарный Мэнни Пакьяо вернется в ринг
Сейчас ему 46 лет
фото - boxingscene.com
Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернётся на ринг, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.
"На данный момент Марио Барриос готовится к бою с Мэнни Пакьяо в июле", — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.
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Напомним, последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.
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