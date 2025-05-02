Легендарный Мэнни Пакьяо вернется в ринг

Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернётся на ринг, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

"На данный момент Марио Барриос готовится к бою с Мэнни Пакьяо в июле", — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.