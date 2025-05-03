Красюк подтвердил планы Кличко побить рекорд Формана

Директор компании К2 Александр Красюк рассказал, что Владимир Кличко хотел бы побить рекорд легендарного Джорджа Формана, завоевавшего пояс чемпиона мира в возрасте 45 лет.

"Владимир Кличко, которому сейчас 49, всерьез думает о том, чтобы побить рекорд Формана. Да, он действительно размышляет над этим. Это значит, что где-то глубоко в сердце бойца живет какой-то внутренний толчок" – сказал Красюк.