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Усик – о Путине: Безусловно, он похож на Гитлера
Два урода мира
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что думает о главе россии путине.
— Какое твое мнение о Владимире Путине?
– Никакое.
– Ты сравнивал его с Гитлером. Думаешь, он похож?
– Да, безусловно. Это верно. Когда ракета летит в дом — это дом, а не военная инфраструктура. Это не армия. Это просто дом. Мы там живем – дети, бабушки, дедушки…
А россияне говорят: "Это военный объект". Вы безумны.
У меня много видео. Очень много видео. Не только Киев – Донецк, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Луганск – очень много мест, и это не военная инфраструктура.
Больница, театр, магазин, рынок, дом, большой дом. Безумие.
— Какое твое обращение к Путину?
— У меня нет обращения к Путину.
– Ты хочешь, чтобы он остановился?
– Пожалуйста, остановись, – сказал Усик.
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