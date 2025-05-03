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Усик – о Путине: Безусловно, он похож на Гитлера

Бокс
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Два урода мира

Усик – о Путине: Безусловно, он похож на Гитлера

Фото: Getty Images

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что думает о главе россии путине.

— Какое твое мнение о Владимире Путине?

– Никакое.

– Ты сравнивал его с Гитлером. Думаешь, он похож?

– Да, безусловно. Это верно. Когда ракета летит в дом — это дом, а не военная инфраструктура. Это не армия. Это просто дом. Мы там живем – дети, бабушки, дедушки…

А россияне говорят: "Это военный объект". Вы безумны.

У меня много видео. Очень много видео. Не только Киев – Донецк, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Луганск – очень много мест, и это не военная инфраструктура.

Больница, театр, магазин, рынок, дом, большой дом. Безумие.

— Какое твое обращение к Путину?

— У меня нет обращения к Путину.

– Ты хочешь, чтобы он остановился?

– Пожалуйста, остановись, – сказал Усик.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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