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Альварес победил Скалла и официально объявил о бое с Кроуфордом
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Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, WBO Сауль Альварес (63-2-2; 39 КО) добавил в свой актив последний титул и стал абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. В борьбе за пояс IBF Канело одолел представителя Кубы Уильяма Скалла (23-1; 9 КО).
Бой длился все отведенные 12 раундов и завершился победой Сауля единогласным решением судей (115-113, 116-112, 119-109). Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Для кубинца это поражение стало первым в его профессиональной карьере, тогда как Альварес во второй раз стал абсолютным чемпионом мира.
После объявления официального результата противостояния, на ринг поднялся чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО). Состоялось официальное объявление его боя против Альвареса.
Встреча состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США). Кроуфорд поднимется в весовую категорию своего соперника.
Canelo Alvarez vs Terence Crawford FIRST FACE-OFF ‼️ pic.twitter.com/ESllrSn3w6— Ring Magazine (@ringmagazine) May 4, 2025
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