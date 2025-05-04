Альварес победил Скалла и официально объявил о бое с Кроуфордом

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, WBO Сауль Альварес (63-2-2; 39 КО) добавил в свой актив последний титул и стал абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. В борьбе за пояс IBF Канело одолел представителя Кубы Уильяма Скалла (23-1; 9 КО).

Бой длился все отведенные 12 раундов и завершился победой Сауля единогласным решением судей (115-113, 116-112, 119-109). Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для кубинца это поражение стало первым в его профессиональной карьере, тогда как Альварес во второй раз стал абсолютным чемпионом мира.

После объявления официального результата противостояния, на ринг поднялся чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО). Состоялось официальное объявление его боя против Альвареса.

Встреча состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США). Кроуфорд поднимется в весовую категорию своего соперника.