Джошуа: В мае я перенесу небольшую операцию на локте

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) объявил, что в этом месяце сделает операцию на руке. Его слова цитирует The Ring.

– Ты нам нужен, когда ты вернешься?

– Когда вы хотите, чтобы я вернулся, люди? Я стараюсь привести свое тело в надлежащее состояние и перенесу небольшую операцию на локте. Это произойдет где-то в мае, осталось устроить детали.

Это выведет меня из тренировочного процесса где-то на шесть-восемь недель. Как только поправлюсь, вернусь, - сказал Джошуа.

Напомним, что свой крайний поединок Энтони провел в сентябре прошлого года, проиграв Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО) нокаутом в 5 раунде.