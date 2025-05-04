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Джошуа: В мае я перенесу небольшую операцию на локте
Это плохие новости
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Британский супертяжелый Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) объявил, что в этом месяце сделает операцию на руке. Его слова цитирует The Ring.
– Ты нам нужен, когда ты вернешься?
– Когда вы хотите, чтобы я вернулся, люди? Я стараюсь привести свое тело в надлежащее состояние и перенесу небольшую операцию на локте. Это произойдет где-то в мае, осталось устроить детали.
Это выведет меня из тренировочного процесса где-то на шесть-восемь недель. Как только поправлюсь, вернусь, - сказал Джошуа.
Напомним, что свой крайний поединок Энтони провел в сентябре прошлого года, проиграв Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО) нокаутом в 5 раунде.
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