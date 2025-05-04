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Промоутер Усика поделился ожиданиями от поединка против Дюбуа

Бокс
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Будет очень непросто

Промоутер Усика поделился ожиданиями от поединка против Дюбуа

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует talkSport:

"Я считаю это сражение гораздо более опасным для Усика, чем предыдущее. Теперь мы видим, что Даниэль Дюбуа больше не перспективный молодой парень. Он не ребенок, он зрелый мужчина, у которого есть пояс IBF, поэтому этот парень теперь другой.

Мы ожидаем, что он будет гораздо опаснее, гораздо более сосредоточенным, гораздо сильнее, мудрее, поэтому я не думаю, что для Усика будет легкая прогулка.

Я считаю, что это сражение действительно опасно, потому что Даниэль Дюбуа взрослеет. Он продвигается по карьере, он очень молод. Он слишком молод. Ему всего 27, сейчас он чемпион мира в тяжелом весе, и он на пути к росту. Усику 38 сейчас, он на вершине. Ему некуда расти" – сказал Красюк.

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