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Кроуфорд – о бое против Альвареса: В сентябре я покажу миру, как выглядит величие
Увидим, как все будет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд поделился своими ожиданиями от поединка против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.
"Канело сделал то, что должен был сделать, чтобы закончить свою работу перед тем, что ждет его дальше. Все происходит не так. В сентябре я покажу миру, как выглядит величие. Я самый лучший, и все увидят это 12 сентября" – сказал Теренс.
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Источник:secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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