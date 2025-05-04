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Кроуфорд – о бое против Альвареса: В сентябре я покажу миру, как выглядит величие

Бокс
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Увидим, как все будет

Кроуфорд – о бое против Альвареса: В сентябре я покажу миру, как выглядит величие

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд поделился своими ожиданиями от поединка против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Канело сделал то, что должен был сделать, чтобы закончить свою работу перед тем, что ждет его дальше. Все происходит не так. В сентябре я покажу миру, как выглядит величие. Я самый лучший, и все увидят это 12 сентября" – сказал Теренс.

Альварес победил Скалла и официально объявил о бое с Кроуфордом

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Источник:
secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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