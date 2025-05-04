Альварес прокомментировал победу над Скалла

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал победу над экс-обладателем титула IBF Уильямом Скаллa.

"Он вышел, чтобы выживать из третьего раунда – вот почему это мне не понравилось. Для меня бой получается скучным, когда боец ​​не пытается победить, а просто пытается выжить. Я ненавижу таких бойцов.

Он бегал даже больше, чем я ожидал. Но это нормально, мы выиграли. Я двукратный абсолютный чемпион мира и я горд сражаться в Саудовской Аравии" – сказал Альварес.