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Джошуа поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа

Бокс
Обновлено

Как-то очень нервно

Джошуа поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, что думает об организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Дюбуа.

"Я думаю, что это будет хорошее сражение. У меня есть несколько мнений на этот поединок, но я не хочу слишком много говорить о нем, потому что это не мой бой. Это их сражение. Я не хочу раскручивать их поединок. Скажу честно, не хочу говорить об этом.

Зачем вы спрашиваете меня об этом? Выключите камеру и задайте вопрос об этом поединке. Вы спрашиваете меня под светом софитов, чтобы выложить это перед медиа, чтобы продвигать их бой и свой канал. Я не буду этого делать. Я не заинтересован, я не в этой игре. Это не мое дело, как я сказал, это будет хорошее сражение. Удачи им обоим" – сказал Энтони.

Промоутер Усика поделился ожиданиями от поединка против Дюбуа

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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