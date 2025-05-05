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Джошуа поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа
Как-то очень нервно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, что думает об организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Дюбуа.
"Я думаю, что это будет хорошее сражение. У меня есть несколько мнений на этот поединок, но я не хочу слишком много говорить о нем, потому что это не мой бой. Это их сражение. Я не хочу раскручивать их поединок. Скажу честно, не хочу говорить об этом.
Зачем вы спрашиваете меня об этом? Выключите камеру и задайте вопрос об этом поединке. Вы спрашиваете меня под светом софитов, чтобы выложить это перед медиа, чтобы продвигать их бой и свой канал. Я не буду этого делать. Я не заинтересован, я не в этой игре. Это не мое дело, как я сказал, это будет хорошее сражение. Удачи им обоим" – сказал Энтони.
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