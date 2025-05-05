Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа показал мотивационный ролик к бою против Усика. Видео
А как все будет в ринге
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен опубликовал мотивационный ролик перед поединком против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец установил клубный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000