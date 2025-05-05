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Дюбуа показал мотивационный ролик к бою против Усика. Видео

Бокс

А как все будет в ринге

Дюбуа показал мотивационный ролик к бою против Усика. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен опубликовал мотивационный ролик перед поединком против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Промоутер Усика поделился ожиданиями от поединка против Дюбуа

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