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Иноуэ второй раз за год оказался в нокдауне, но защитил титул абсолютного чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Шикарный бой

Иноуэ второй раз за год оказался в нокдауне, но защитил титул абсолютного чемпиона мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США). На T-Mobile Arena японец защитил свои титулы в поединке против местного Рамона Карденаса (26-2, 14 КО).

Бой не прошел все отведенные 12 раундов. Во второй трехминутке американец неожиданно отправил своего соперника на канвас ринга, Иноуэ поднялся и прозвучал гонг.

В седьмом раунде Наоя ответил взаимностью, но Рамон тоже смог продолжить бой. Все завершилось в восьмой трехминутке, когда японец отправил своего соперника во второй нокдаун, а рефери засчитал ТКО.

Иноуэ второй раз в своей профессиональной карьере оказался на конвасе ринга – в прошлом году мексиканец Луис Нери сумел удивить мир и посадить японца на пятую точку.

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